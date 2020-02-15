• Власти разных стран повышают пенсионный возраст и призывают граждан самостоятельно копить на пенсию. Только вот шансов накопить становится все меньше. Все на самом деле так плохо и есть ли какой-то выход? Выясняем это в материале «На всех не хватит».

• Выплатили ипотеку, и квартира ваша? Не все так просто. О том, как снять обременение и получить квартиру в свое полное распоряжение, и что делать с электронной закладной, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.



• В «Народном рейтинге» Банки.ру потребители жалуются, что страховщики игнорируют их право на расторжение договора в законный «период охлаждения» и при досрочном погашении кредита. Законно ли это, разбираемся в публикации «Сам себе коллектор: что делать, если страховая компания не возвращает премию».

• В конце 2019 года УК «Тинькофф Капитал» вывела на рынок биржевые фонды. Управляющие говорили, что это «новое слово на нашем фондовом рынке». Оправданны ли громкие заявления и в чем особенности этих БПИФов, выясняем в «Разборе Банки.ру».

• На российском инвестиционном рынке новый скандал. Клиенты QBF жалуются, что не могут вернуть свои деньги. Компания их своими клиентами не считает. О том, почему плачут инвесторы, читайте здесь.

