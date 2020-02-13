Почти четверть российских банков используют в своей деятельности теневых директоров, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.



«Теневые директора — это лица, которые формально не занимают должность, но де-факто оказывают существенное влияние на деятельность организации. Делали опрос относительно практики теневых директоров — 22% кредитных организаций ответили, что в их деятельности теневые директора принимают участие», — сказал он.

Швецов добавил, что в действительности этот процент банков больше, поскольку понятие «теневой директор» сильно размыто.