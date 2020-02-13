Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,39% и составил 3 110,05 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,9% до отметки 1 543,5.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,4%, Мосбиржи — на 0,51%, «Газпрома» — на 1,67%, «АЛРОСы» — на 1,52%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,02%.

Российский рынок акций в четверг вернулся в «красное», констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня инвесторам не удалось игнорировать внешний фон, который ухудшается по мере того, как появляются новые сигналы относительно сохранения активности коронавируса. Нефть между тем продолжает восходящую коррекцию, и без этой опоры биржи бы впали в уныние, однако пока все относительно ровно», — комментирует эксперт.

По ее словам, ближайшая поддержка индекса Мосбиржи находится в области 3 105—3 110 пунктов. «И завтра туда пройти не составляет никакого труда», — полагает аналитик.

Валютный индикатор, по ее прогнозу, в ближайшее время может продолжать колебания вокруг 1 550 пунктов.