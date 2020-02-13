Банк России в 2020—2022 годах вернет в федеральный бюджет около 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка, остальную часть средств — в 2023 году, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

«В результате операции у Банка России образуется некий финансовый результат, так как балансовая стоимость пакета составляет порядка 73 миллиардов рублей, а рыночная стоимость намного выше. Распределение этого финансового результата тоже зафиксировано в отдельном законе», — отметил Колычев.

«700 миллиардов рублей остается у Банка России. Остальное перечисляется в федеральный бюджет в двух формах: первая — неденежная, это активы. Оставшаяся часть — это денежная часть, — рассказал замминистра. — Мы рассчитываем, это тоже прописано в законе, что распределение по годам будет таким: 350 миллиардов рублей в 2020 году, 300 миллиардов в 2021 году и 400 миллиардов рублей в 2022 году. Остаток — будет зависеть от стоимости сделки на момент первой покупки — в 2023 году».

Минфин оценил текущую дивидендную доходность по акциям Сбербанка на уровне 9%.

​Аналитики: продажа доли ЦБ в Сбербанке позитивна для его акций Во вторник, 11 февраля, бумаги Сбербанка торгуются в плюсе.

«По нашим оценкам, при текущей цене доходность дивидендная порядка 9% составляет, постепенно доходность будет расти в последующие годы», — отметил Колычев.

По его словам, для правительства это достаточно доходная инвестиция.

Технически правительству сложно выставлять оферту миноритариям по акциям Сбербанка в связи с продажей Банком России доли организации, поэтому это сделает сам ЦБ, заявил Колычев. «Будет выставлена оферта для миноритариев. Есть вопрос, почему это делает Банк России, ответ простой: потому что бюджету это делать практически невозможно. <...> Невозможно посмотреть точный уровень расходов, который потребуется для выкупа. Ну и технологически ЦБ это намного проще сделать, чем правительству», — пояснил он.