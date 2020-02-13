Доля банковских кредитов строительным компаниям несколько вырастет в 2020—2021 годах, но останется контролируемой с точки зрения потенциальных рисков. Об этом говорится в аналитической статье рейтингового агентства S&P Global Ratings, основанной на наиболее распространенных вопросах инвесторов во время представления отчетности крупнейшими банками, имеющими листинг на биржах.

Аналитики напоминают, что с 1 июля 2019 года российские компании, занимающиеся строительством жилой недвижимости, обязаны размещать средства авансовых платежей клиентов на счетах эскроу, и эти средства могут быть использованы только после завершения проекта. Поэтому девелоперы больше не могут использовать такие авансовые платежи для финансирования потребностей в оборотном капитале, по крайней мере в значительной степени. Вместо этого компаниям необходимо привлекать кредиты проектного финансирования.

«В настоящее время, по нашим оценкам, доля кредитов строительным компаниям составляет около 6% кредитных портфелей банковской системы. Мы полагаем, что она может увеличиться примерно до 8—10% в 2020—2021 годах, но останется контролируемой с точки зрения потенциальных рисков и связанных с ними расходов на формирование резервов вследствие умеренного и постепенного увеличения объема кредитов. Мы полагаем, что с целью контроля кредитных рисков банки могут применять избирательный подход к установлению тарифов и принятию рисков, что может привести к усилению конкурентной борьбы строительных компаний и девелоперов за ресурсы банков», — отмечается в обзоре.

Эксперты указывают, что почти половина всей новой жилой недвижимости в России приобретается за счет ипотеки. В сегменте доступной в ценовом отношении жилой недвижимости эта доля еще выше. Как следствие, доступность ипотеки останется одним из основных факторов, обусловливающих спрос на новую жилую недвижимость.



«Недавнее введение счетов эскроу, связанное с финансированием строительства новых объектов недвижимости, может стимулировать другие виды рыночной деятельности, связанные с ипотекой, вследствие эффекта синергии за счет предложения кредитов проектного финансирования строительным компаниям, управления средствами домохозяйств и выдачи ипотечных кредитов. Мы полагаем, что в рамках этой системы могут выиграть крупнейшие банки, поскольку предлагаемые ими продукты учитывают особенности различных участников рынка», — заключают в S&P.