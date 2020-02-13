Обновленный прогноз социально-экономического развития РФ предполагает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля вместо заложенных 65,7 рубля в действующем варианте бюджета на 2020—2022 годы, сообщает пресс-служба Минфина России.

Ранее в четверг правительство РФ рассмотрело и одобрило поправки в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», составной частью которого является макропрогноз.

Как заявил в ходе заседания министр финансов Антон Силуанов, прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании президента.

Прогноз среднегодовой цены марки Urals на текущий год был повышен до 57,7 доллара за баррель по сравнению с 57 в текущей версии, экспортные цены на газ для дальнего зарубежья увеличены до 206,6 доллара за тысячу кубометров против 199 долларов. Ожидания по инфляции не претерпели изменений и остались на уровне 3%.

Оценка экспорта подросла с 411,6 млрд долларов до 423,2 млрд, оценка импорта также стала больше — 259,3 млрд против нынешних 249 млрд. При этом экспорт нефти теперь оценивается в 272,3 млн тонн по сравнению с действующими 270,2 млн тонн, тогда как экспорт нефтепродуктов в новом макропрогнозе сохранился в объеме 152,0 млн тонн. Экспорт природного газа увеличен до 225,0 млрд кубометров против 223,6 млрд.

Прибыль организаций, по новой оценке, снизится на 448 млрд рублей — до 27,895 трлн.