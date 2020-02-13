Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует привлекать внешнее финансирование и сторонние организации, не всегда обязательно юридические, для того, чтобы найти в России и за границей активы ликвидированных банков и вернуть их в конкурсную массу. Об этом в своем выступлении на встрече руководителей коммерческих банков с руководством Банка России в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России (АБР), заявил первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.



«По сути, если говорить простым языком, мы объявляем «сезон свободной охоты», — подчеркнул он. — У нас будет некое публичное предложение, в рамках которого мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы будут вернуть нам в конкурсную массу активы за достаточно твердое и хорошее вознаграждение... Такой подход распространен в Штатах и Великобритании, там он показывает эффективность. Мы уже имеем один кейс — это Внешпромбанк и наш партнер — компания А1. Мы видим достаточно хорошие результаты».

Также Мельников указал, что у бенефициаров банков есть и другой путь — это погашение обязательств перед кредиторами в рамках ликвидации. «Вот сейчас мы ведем переговоры с четырьмя финансовыми институтами, где третьи лица готовы полностью закрыть все обязательства перед кредиторами на сумму в 5,3 миллиарда рублей, — отметил он. — Мы полагаем, что это неплохой результат, и эту практику также будем расширять».

Первый замгендиректора АСВ также рассказал о том, что в конце текущего или начале следующего года должен вступить в силу законопроект, который передаст агентству полномочия временной администрации сразу после отзыва лицензии у банка. По его словам, это изменение позволит заметно сократить сроки продажи имущества в рамках ликвидационных процедур.

«Еще один важный момент: мы переходим от внешнего правового аутсорсинга, использования услуг юридических компаний для правового сопровождения ликвидационных процедур, к найму наших собственных юристов. Отказываемся от той практики, которая была, — добавил он. — В 2020 году это позволит высвободить для конкурсной массы ликвидируемых банков порядка 1,5 миллиарда рублей. Считаем, что в следующем году эта цифра возрастет до 2,5 миллиарда рублей».

По словам Мельникова, сейчас в процессе ликвидации остается около 400 финансовых организаций с общим объемом требований кредиторов на сумму более 3 трлн рублей. «Против этого стоят активы банков по балансовой стоимости 4,6 триллиона рублей, — указал Мельников. — Наша оценка реальной стоимости этих активов составляет примерно 13% от того, что мы видим в балансах банков».