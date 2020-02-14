«Опора России» предложила расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал, пишут «Известия» . По мнению предпринимателей, эти деньги можно было бы направить на покупку детских товаров — игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей, средств гигиены и ухода, но только отечественного производства. Об этом сказано в письмах столичного отделения организации министру промышленности и торговли Денису Мантурову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

Член президиума «Опоры России» Юрий Савелов сказал, что не все семьи стремятся купить квартиру в ипотеку, некоторым родителям желательно потратить средства на повседневные товары. Москва, по его словам, может стать экспериментальной площадкой, а позже такую систему следует распространить на всю страну. Для этого необходимо внести поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В письме уточняется, что региональные власти имеют право инициировать поправки в закон для утверждения новых вариантов использования маткапитала — в том числе на уровне субъекта.

Минтруд планирует отменить требование документов о прописке для получения маткапитала Документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться средствами материнского капитала.

По мнению бизнеса, это дополнительная поддержка как для родителей, так и для российских производителей детских товаров. Кроме того, ожидается, что мера позволит дополнительно создать около 10 тыс. рабочих мест.

В пресс-службе Минпромторга напомнили, что при рождении первого или второго ребенка семья имеет право на ежемесячную выплату, которую уже можно потратить на покупку товаров отечественного производства. Предложение «Опоры России» в ведомстве не оценили.

По словам экспертов, материнский капитал концептуально нужно ориентировать на крупные расходы: например, жилье, ремонт, строительство садового дома. То есть эти деньги должны работать на будущее семьи, ее развитие, а не мелкие покупки. Но материнский капитал уже можно использовать на покупку детских товаров, если речь идет о семье с ребенком-инвалидом. Суммы материнского капитала все равно не хватит, чтобы покрыть крупные траты, связанные с воспитанием ребенка, поэтому следует позволить семьям использовать эти средства на необходимые конкретно им товары, заключили эксперты.