Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее» и «Сафмар» в рамках заключенного с Промсвязьбанком мирового соглашения конвертируют размещенные там депозиты в его субординированные облигации, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. В целом речь идет почти о 21 млрд рублей.

Согласно мировому соглашению, НПФ «Будущее» и «Сафмар» обязались до 31 марта разместить в Промсвязьбанке депозиты на 14,1 млрд рублей и на 6,8 млрд рублей соответственно по ставке 5% годовых. Для НПФ «Будущее» срок депозита заканчивался 29 сентября 2029 года, для «Сафмара» — 27 марта 2040 года. Также можно было выкупить субординированные облигации банка с аналогичными сроками погашения, но со ставкой 2,5% годовых. Предусматривался и комбинированный вариант.

Промсвязьбанк обязан до 16 марта направить фондам уведомление о выпуске субординированных облигаций. Для НПФ «Будущее» — не менее 1,4 тыс. штук на сумму 14,1 млрд рублей, для НПФ «Сафмар» — 675 штук на сумму 6,75 млрд рублей. Выпущенные бонды будут учитываться в капитале банка.

По словам представителя «Сафмара», НПФ планирует выкупить облигации Промсвязьбанка «на всю сумму» и указывает, что «никакого финансового эффекта, который бы снизил доходность клиентов НПФ, уже не будет». «Будущее» также рассматривает полный выкуп предназначенной ему эмиссии, говорили несколько собеседников, близких к НПФ.

ПСБ заключил мировую по иску о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией Мировое соглашение заключили пять ответчиков из шести.

По мнению экспертов, банк планирует в будущем значительно расширить кредитный портфель, поэтому дополнительный капитал от эмиссии субординированных облигаций в пользу фондов наряду с другими мерами по докапитализации поможет ему поддержать достаточность капитала в будущем. Также это выгодно и НПФ, поскольку Промсвязьбанк обладает поддержкой государства и относительно высоким кредитным качеством в сравнении с другими российскими банками и реализация негативных сценариев, когда субординированные облигации могли бы быть списаны, маловероятна.