Новые правила для бизнеса в ст. 210 УК РФ об организованном преступном сообществе (ОПС) могут в значительной степени улучшить инвестиционный климат и пробудят аппетит к деловому риску, считают эксперты. Об этом пишут «Известия» . Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который выводит бизнес из-под этой статьи. Также в нее добавится примечание, по которому учредители, руководители и работники организации не смогут понести уголовную ответственность за участие в криминальной группировке только лишь потому, что они работали в одной структуре.

Одобрила Госдума в первом чтении и другой законопроект, согласно которому, невозврат денежных средств в крупном размере будет признаваться уголовным преступлением только в том случае, если ранее предприниматель понес за это административную ответственность. Одновременно с этим усиливается наказание за уклонение от репатриации денежных средств группой лиц, которые сделали это по предварительному сговору. Законопроект увеличивает за это максимальный тюремный срок до пяти лет, а размер штрафа — до 1 млн рублей.

Комитет Думы поддержал вывод легального бизнеса из-под статьи о преступных сообществах Об этом рассказал глава комитета Павел Крашенинников.

По словам председателя «Деловой России» Алексея Репика, благодаря поправкам оказывать давление на бизнес будет значительно сложнее, хотя многое зависит и от практики правоприменения. Нововведения окажут позитивное влияние и на интерес иностранных инвесторов к стране: если российские предприниматели будут уверенно себя чувствовать, за ними потянутся зарубежные, что ускорит приток капиталовложений, уверен Репик. Как отметил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, защита бизнеса от действия 210-й статьи позволит улучшить инвестиционный климат в России и позитивно скажется на ее позициях в деловых рейтингах.

Давление со стороны силовых структур — одна из причин, по которым граждане отказывались начинать свое дело, уверен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По 210-й статье встречались и заказные дела, и сведение счетов, напомнил он.

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса По словам экспертов, у силовиков даже при либерализации УК останется достаточно инструментов для давления на бизнес.

По словам управляющего партнера юридической фирмы «Борениус» Андрея Гусева, эта статья постоянно висела над бизнесом и слишком часто фигурировала в судебной практике. Главная проблема не столько в отдельных статьях, сколько в практике разрешения корпоративных конфликтов, уверен он. Одним из частых злоупотреблений в отношении бизнеса остается избрание мер пресечения, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.