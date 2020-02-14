Государственный долг регионов России может вновь вырасти в этом году — дополнительные средства, в частности, потребуются на реализацию национальных проектов, пишет РБК . Такой прогноз сделали в кредитном рейтинговом агентстве «НКР». Бюджетам регионов, которые в прошлом году стали более дефицитными, уже в I квартале этого года угрожает падение цен на мировых сырьевых рынках, говорится в комментарии НКР. Ситуация может ухудшиться к концу года, если остановка ряда производств в Китае в связи с эпидемией коронавируса затянется до апреля и дольше. В таком случае во втором полугодии российским регионам потребуется либо экстраординарная поддержка от федерального центра и, следовательно, пересмотр бюджета РФ, либо долговое финансирование бюджетных дефицитов, поясняют аналитики.

Согласно данным Минфина, совокупный госдолг регионов на 1 января 2020 года составил 2,1 трлн рублей, уменьшившись за год на 100 млрд рублей. Это минимальный размер регионального госдолга с 2014 года.

Долг в абсолютном выражении в 2019 году сократился или остался неизменным у 73 субъектов Федерации, говорится в комментарии НКР. Выросла по сравнению с 2018 годом долговая нагрузка у Московской области, Тамбовской области, Калмыкии, Ингушетии, Хакасии и нескольких других регионов. Количество дефицитных регионов в прошлом году увеличилось с 15 до 35. Наименьшую долговую нагрузку по итогам 2019 года имеют Севастополь и Сахалинская область (у них не было долга вообще), Москва (1,2% к собственным доходам), Тюменская область (1,5%), Ленинградская область (2,2%), следует из данных Минфина. Самые большие долги по отношению к собственным доходам бюджета накопили Мордовия (211%), Хакасия (98%), Псковская область (92%), Костромская область (90%). Еще в 33 регионах соотношение задолженности к собственным доходам составляет от 50% до 90%.

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось Наиболее внушительные суммы бюджетного дефицита у Московской области и Москвы.

По закону объем госдолга субъекта не должен превышать утвержденный законом о бюджете объем собственных доходов региона (то есть общих доходов без учета дотаций и субсидий из федерального центра). Согласно данным Минфина, в 2019 году совокупные дотации из федерального бюджета регионам составили 921,6 млрд рублей, а общая сумма трансфертов из федерального бюджета составила почти 2,5 трлн рублей. Наиболее зависимыми от федеральных дотаций по итогам 2019 года являются Тыва, Дагестан, Чечня. Согласно классификации ведомства на 1 августа 2019 года, в группу субъектов с низким уровнем долговой устойчивости входят пять регионов: Еврейская автономная область, Орловская и Псковская области, Марий Эл и Мордовия. Большинство регионов — 43 — относятся к группе со средней долговой устойчивостью, 37 обладают высоким уровнем долговой устойчивости.

Пока региональная долговая нагрузка довольно комфортна, идет ее плановое снижение, говорит управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства «НКР» Андрей Пискунов. Однако если тенденция к сокращению темпов поступления в бюджеты налога на прибыль продолжится, то у регионов останется два варианта: ждать дотаций из федерального бюджета или занимать на рынке. Он напомнил, что в 2020 году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 717 млрд рублей. На обеспечение сбалансированности бюджетов в текущем году выделят еще 39 млрд рублей. Эта сумма может существенно увеличиться, если Минфин по-прежнему намерен сдерживать рост долговой нагрузки регионов, полагает эксперт.