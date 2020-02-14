Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,15% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 114,72 пункта. Индекс РТС повысился на 0,02%, до 1 543,85.

«В четверг большинство основных западных фондовых индексов закрылось снижением. Вслед за ними просел и российский рынок. Рост большинства азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут открыться умеренным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 080—3 140 пунктов, по индексу РТС — 1 530—1 560 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.