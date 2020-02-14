Порядка трети россиян считают дискриминацией мужчин их более поздний выход на пенсию по возрасту, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром портала по поиску работы Superjob.

Как указано в сообщении Superjob, «34% россиян назвали дискриминацией мужчин их более поздний выход на пенсию по возрасту. 47% подобное положение дел дискриминацией не считают».

Среди мужчин 41% считает, что их права ущемляются из-за позднего выхода на пенсию. С этим мнением согласны 28% женщин. Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше.

Среди мужчин, состоящих в браке, о дискриминации говорят 40%, а среди холостых — 46%. Среди женщин, напротив, мнение об ущемлении прав мужчин чуть чаще поддерживают те, кто состоит в браке: 31% против 27% среди незамужних.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет из 340 населенных пунктов РФ.



Напомним, президент России Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон, предусматривающий поэтапное увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Изначально правительство предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако затем Путин предложил понизить эту планку до 60 лет.