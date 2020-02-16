• Главной темой уходящей недели стал выход Банка России из капитала Сбербанка. Соответствующий законопроект был направлен в правительство. Предполагается, что пакет ЦБ будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. Банк России включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства передаст в казну. Стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ составит около 2,5 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, смена контролирующего акционера банка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не окажет влияния на валютный рынок и денежно-кредитную политику.

• На этой неделе состоялась ежегодная встреча руководителей коммерческих банков с руководством ЦБ, организованная ассоциацией «Россия». На ней председатель ЦБ заявила, в частности, что превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе. Также Набиуллина сообщила, что Сбербанк может подключится к Системе быстрых платежей в марте. А первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор планирует продлить для банков нулевую комиссию за осуществление денежных переводов между гражданами в СБП.

• Поволноваться пришлось из-за новых утечек персональных данных. Так, в Интернет попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит». База содержала около 44 тыс. записей с Ф. И. О. клиента, суммой запрашиваемого кредита и его видом, номером телефона, адресом электронной почты, городом и регионом проживания. Альфа-Банку пришлось успокаивать клиентов и заверять, что кредитная организация не имеет отношения к компании с похожим названием. Позднее стало известно, что на теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. Продавец заявил, что обладает 20 тыс. записей о клиентах банка стоимостью по 35 рублей и может дополнительно выгружать по 10 тыс. строк еженедельно. Впрочем, в банке эту информацию опровергли.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях продолжила снижаться, опустившись до 5,49% годовых по итогам первой декады февраля. На прошлой неделе ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%, а в Сбербанке прогнозируют еще три снижения ставки в этом году Банки продолжили снижать и ипотечные ставки. Однако, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, пока «в целом ипотека остается очень дорогой».

• На этой неделе Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат. Большинство россиян (87%) признаются, что зарплату с начала года им еще не повышали. При этом недовольство своей зарплатой выразили 81% опрошенных. Сумма долгов россиян по алиментам стала рекордной по итогам 2019 года — 152 млрд рублей, а за семь лет она увеличилась в семь с половиной раз. По словам экспертов, часто причина задолженности по алиментам — именно низкая зарплата.