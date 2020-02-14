Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Объединенный Капитал» на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен адекватными оценками капитала и ликвидной позиции, приемлемым качеством активов, ограниченными рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

Банк «Объединенный Капитал» специализируется на РКО, а также инвестировании в ценные бумаги.

«Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Региональная сеть банка ограничена головным офисом и двумя дополнительными офисами в Санкт-Петербурге», — отмечают аналитики.

Качество корпоративного управления находится на одном уровне с большинством банков со схожей специализацией, в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. «Кредитная организация характеризуется недостаточной степенью независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания ими влияния на принятие управленческих решений», — поясняется в релизе.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.