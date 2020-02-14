Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,5625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 26,3 тыс. сделок на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,3825—63,645 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 68,9325 рубля, уменьшившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,8 тыс. сделок на 377,7 млн евро по курсам от 68,67 до 69 рублей за евро.



Рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом в начале недели доллар вплотную подошел к ближайшей цели роста, расположенной на уровне 64,4 рубля, после чего началось коррекционное снижение, напоминает он.

В середине недели, продолжает аналитик, американская валюта отступила к краткосрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов года, от которого долларовым «быкам» удалось вернуть себе инициативу и вывести американскую валюту в середину диапазона 63,2—64,4 рубля.

«Сигналом к возобновлению полноценного снижения в долларе может стать пробой краткосрочного восходящего тренда и дальнейший уход под минимумы текущей недели. До этого момента на графике пары доллар/рубль с технической точки зрения сохраняется сценарий роста американской валюты, ближайшей целью которого продолжает оставаться сопротивление на уровне 64,4 рубля», — комментирует эксперт.