В Московской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщает Генпрокуратура РФ, злоумышленник в период с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово обмен иностранной валюты на российские рубли.

В результате противоправных действий фигурант получил доход в размере более 20 млн рублей.



Одинцовский городской суд приговорил виновного к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.