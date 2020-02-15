Правительство РФ поручило первому зампредседателя Кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.

«Первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову, заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с участием председателя ЦБ Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин поручил Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром до 16 марта 2020 года представить в правительство предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых правительством России.