В Удмуртии 15 февраля открылся круглосуточный центр сопровождения клиентских операций Промсвязьбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. Перед его руководством сейчас поставлена задача привлечь на работу более 300 новых сотрудников. В Центре будет запущено направление IT-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов», — прокомментировал планы глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Сервисный центр ПСБ создан для централизации функций по поддержке бизнес-процессов, что позволяет повысить качество, эффективность и скорость обслуживания клиентов банка, отмечается в релизе. В структуре сервисного центра создан контактный центр, который обеспечивает круглосуточную поддержку клиентов — юридических лиц ПСБ.