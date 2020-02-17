Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета, пишет РБК . Такие поправки в положение 375-П касаются признаков сомнительных операций. Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг». Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Также кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации преступных доходов, пояснил представитель ЦБ. Регулятор готов обновить даже общие подходы к определению сомнительности банковских операций. Например, ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы. Регулятор также убрал пункт о нестандартных и сложных расчетах: даже если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным, следует из документа. Тем не менее если трансакции не соответствуют общепринятой рыночной практике, это повод для повышенного контроля.

ЦБ призвал банки не блокировать счета самозанятых из-за поступления туда доходов от деятельности В 422-ФЗ не установлена необходимость использования физлицами, применяющими специальный налоговый режим, конкретных видов банковских счетов.

Также могут уточнить правила взаимодействия банков с клиентами, которые привыкли сворачивать свою деятельность при возникновении подозрений у кредитной организации. Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности. При этом ЦБ считает, что банкам не стоит ориентироваться на формальные обстоятельства, при которых клиент проводит операции, — в частности на связь трансакций с деятельностью компании.

Если клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу, кредитные организации могут отказать при подозрении, что трансакция направлена на отмывание денег или обналичивание. Также ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя, кроме экономически обоснованных операций.

По мнению ЦБ, сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физических лиц, которые не являются родственниками. Также в список признаков сомнительных операций впервые вошли операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов. Регулятор по-прежнему намерен считать подозрительными частое поступление крупных сумм на счета или существенное увеличение внесения наличных. Вопросы у банков должны вызывать и ситуации, если поступления на счет компании существенно ниже ее трат. Также появились пункты о компаниях, которые занимаются покупкой металлолома, совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги. Среди других важных дополнений — снятие наличных с корпоративных карт, сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС.