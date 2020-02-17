Альфа-Банк предложил малому бизнесу пакет услуг «Бесплатно навсегда». Как поясняется в сообщении банка, продукт предполагает бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на всю историю отношений клиента с кредитной организацией.

Пакет предназначен для новых клиентов, открывающих первый счет в Альфа-Банке, и включает полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой.

«Проанализировав потребности предпринимателей, начинающих свое дело, банк установил специальные условия и бесплатные лимиты по самым востребованным видам операций», — отмечается в релизе.

В рамках пакета для клиента бесплатны:

лимит до 100 тыс. рублей в месяц — для переводов со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет физлица в Альфа-Банке;

три платежа в отчетный месяц на счета юрлиц, открытые в других банках;

все платежи в бюджет и налоговые органы;

все платежи на счета юрлиц, открытые в Альфа-Банке;

выпуск первой пластиковой карты «Альфа-Бизнес» и всех цифровых b2b-карт;

онлайн-бухгалтерия.

На операции свыше бесплатных лимитов действует гибкая система тарифов, сообщают в банке. Также всем клиентам доступен полный функционал интернет- и мобильного банка.