Челябинвестбанк снизил базовые процентные ставки по новым кредитам на приобретение недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Получить ипотеку по программе «ИнвестИпотека» теперь можно по ставке от 8,55% до 11,15% годовых. Итоговая ставка может быть скорректирована, и в каждом случае банк определяет ее по результатам анализа представленных клиентом документов.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости, а минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей.

Максимально возможный срок кредитования — 15 лет, но заемщики часто погашают кредит за более короткий срок, в среднем — за восемь лет. Досрочное погашение позволяет клиенту существенно сэкономить и снизить общую стоимость кредита. В Челябинвестбанке клиент может получить отсрочку по погашению кредита до шести месяцев, или даже до 12 месяцев, если он предполагает погасить часть кредита за счет продажи имеющейся собственности. В период отсрочки выплачиваются только проценты по ипотеке, а выплата основной суммы кредита начинается после оговоренного срока.