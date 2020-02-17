Севергазбанк проводит акцию, приуроченную к приближающемуся Дню защитника Отечества: снижены ставки по кредитам для всех сотрудников и служащих Министерства обороны РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В частности, в период с 17 февраля по 2 марта действуют специальные условия по ипотеке и потребительским кредитам.

В акционные дни процентная ставка по ипотеке составляет 9% годовых. Данная ставка по ипотечному кредиту распространяется на приобретение жилья в новостройках и на вторичном рынке при оформлении заемщиком личного страхования и первоначальном взносе не менее 20% от стоимости квартиры, следует из релиза кредитной организации. Там отмечается, что «в иных случаях диапазон ставок составляет от 9% до 10,2% годовых». Срок кредитования — от трех до 25 лет, сумма — от 300 тыс. до 20 млн рублей в зависимости от региона.

Рефинансирование ипотечного кредита сторонних банков доступно по ставке от 8,75% годовых. Такой уровень ставки устанавливается при рефинансировании кредита стороннего банка в сумме, не превышающей имеющуюся задолженность, оформлении личного страхования и соотношении суммы кредита и стоимости квартиры не более 80%. «В иных случаях диапазон ставок составляет от 8,75% до 10,45% годовых», — уточняют в банке. Сроки и сумма кредита — такие же, как при первоначальном оформлении ипотеки в банке, следует из его сообщения.

В Севергазбанке напоминают о возможности воспользоваться госпрограммой «Семейная ипотека» по льготной процентной ставке 4,85% годовых. Предложение актуально для семей, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился/родится второй ребенок или последующие дети, а также для семей с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31 декабря 2022 года. Специальная программа распространяется также на рефинансирование действующей ипотеки, взятой ранее в любой период времени на строящееся жилье в любом банке.

Севергазбанк также является участником программы кредитования военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы. Кредиты предоставляются на приобретение квартиры, а также на рефинансирование ранее выданной ипотеки. Особенностью программы банка является фиксированный ежемесячный платеж на протяжении всего срока ипотеки, соответствующий размеру денежных средств, выделяемых из федерального бюджета. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

Кроме того, Севергазбанк имеет программу рефинансирования ранее взятых военнослужащими ипотечных кредитов, предусматривающую снижение процентной ставки до 8,8% годовых и фиксацию размера ежемесячного платежа до конца срока кредита.

«Максимальный срок кредита установлен выше предельного возраста пребывания на военной службе на пять лет — до достижения военнослужащими возраста 50 лет вместо 45», — говорится в релизе.

Потребительский кредит в рамках акции доступен по ставке от 9,75% годовых (изначальная процентная ставка по потребительскому кредиту составляет от 9,75% до 18,65% годовых, указано в сообщении банка). Размер процентной ставки по кредиту зависит от программы и целей кредитования, суммы и срока кредита, наличия у заемщика зарплатной карты банка, наличия кредитной истории или имеющегося в банке вклада, подключения к программе «Защита заемщика», поясняют в банке. Оформить кредит можно в сумме от 50 тыс. до 3 млн рублей на срок от полугода до семи лет, при этом сумму до 1,5 млн рублей можно получить без залога и поручительства.



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