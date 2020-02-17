Банк России привлек к административной ответственности Тинькофф Банк , а также компанию «Росгосстрах» . Соответствующие сообщения опубликованы в понедельник на сайте регулятора.

Постановление в отношении Тинькофф Банка было вынесено 23 декабря прошлого года и вступило в законную силу 15 февраля. Банк, как неоднократно ранее, привлечен к административной ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Кредитной организации назначен административный штраф, который по указанной статье КоАП может составлять для юрлиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Компания «Росгосстрах» привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 13.25 КоАП («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»). Постановление от 27 января этого года также вступило в силу 15 февраля.

Компании назначен административный штраф. Для юрлиц штраф по части 3 статьи 13.25 КоАП (за «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством») предусмотрен в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее ЦБ уже также привлекал страховщика к административной ответственности по указанной статье КоАП.



ЦБ назначил штрафы «Открытию», Тинькофф Банку, «Уралсибу», «Росгосстраху» и МФК «Мани Мен» Банк России за последние месяцы уже неоднократно привлекал эти организации к ответственности по соответствующим статьям КоАП, особенно часто — банк «Открытие».

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.