Росстат актуализировал оценку промышленного производства на основе нового базисного года — 2018-го. Пересчет показал рост доли добычи нефти и газа в общей структуре добавленной стоимости с 34,3% до 38,9% за восемь лет, пишет РБК .

Ранее в расчетах применялся 2010 год в качестве базисного. ООН рекомендует обновлять базисный год не реже одного раза в пять лет. Росстат выбрал за основу 2018 год, поскольку считает данные за этот год наиболее достоверными и устойчивыми, пояснили в статистическом ведомстве.

Переход на новый базисный год позволил получить более актуальную оценку отраслевой структуры российского производства. Несмотря на провозглашенный правительством курс на диверсификацию экономики, данные Росстата показали увеличение доли добычи полезных ископаемых в структуре добавленной стоимости.

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3% до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, особенно обрабатывающих производств (с 53,2% до 50,7%).

Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов. Сохранилась доля текстильной и легкой промышленности (производство текстильных изделий, одежды и обуви) — 1,5%, отраслей, связанных с обработкой древесины, производством бумаги и бумажных изделий, — 4%, а также производством компьютеров — 3,8%.

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Росстат представил первые оценки промпроизводства в 2020 году на основе нового базисного года. Впоследствии показатели будут уточнены с учетом корректировок отчетности со стороны предприятий, пояснил замглавы ведомства Сергей Егоренко.

Как показали предварительные расчеты Росстата, промышленное производство выросло на 1,1% в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года. В январе 2019 года рост составил 2%, а в январе 2018 года — 2,7%.

Основной вклад в рост промпроизводства обеспечило развитие обрабатывающих производств — рост на 3,9% в январе 2020 года.

Продолжается стабильный рост переработки сельхозпродукции — на 11% в январе; наиболее высокий рост показала переработка фруктов и овощей — почти 25%. Самый высокий рост зафиксирован в производстве сахара — в три раза. «На такой рост повлияли рекордные сборы сахарной свеклы в 2019 году», — пояснила начальник управления статистики предприятий Елена Шустова.

В сырьевом секторе зафиксирован спад на 0,4%. Добыча нефти упала на 0,8%, угля — на 8,8%. «Это связано с истощением некоторых месторождений и ремонтом оборудования на некоторых шахтах», — пояснил Сергей Егоренко.

Добыча природного газа и газового конденсата показала рост на 4,3%, сжиженного природного газа — на 36,3% благодаря запуску второй и третьей линий завода «Ямал СПГ».

Рост добычи металлических руд составил 2,4%.

В электроэнергетике, снабжении газом и паром произошел спад на 4,7% из-за аномально теплой погоды.

Росстат провел ретроспективный пересчет данных за 2018 и 2019 годы, учитывая новую структуру промпроизводства 2018 базисного года и корректировки со стороны самих предприятий.

Годовой индекс промпроизводства за 2018-й был скорректирован в сторону увеличения — с 2,9% до 3,5%. При этом рост в добывающем секторе показал снижение с 4,1% до 3,8%.

Показатель роста производства в обрабатывающих отраслях был увеличен с 2,6% до 3,6%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — с 1,6% до 2,2%, в водоснабжении, водоотведении и организации сбора и утилизации отходов — с 2% до 2,9%.



В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4% до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1% до 2,5%, а в обрабатывающих производствах — увеличен с 2,3% до 2,6%.