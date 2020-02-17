Фондовые торги в РФ завершились в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 110,06 пункта. Индекс РТС повысился на 0,54% до отметки 1 543,25.

Акции «Норильского никеля» подорожали на 1,21%, «Газпрома» — на 0,54%, ВТБ — на 0,44%, Московской биржи — на 0,27%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,19%, МТС — на 0,13%, «АЛРОСы» — на 0,02%. Котировки бумаг Сбербанка просели на 0,15%, «Яндекса» — на 0,91%, «Тинькофф» — на 2,41%.



«Внешнее затишье параллельно с отскоком в нефти позволили биржам удержаться в положительной зоне, хотя стоит признать, что повод весьма нестабилен сам по себе», — отмечает старший аналитик информационно аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Настроения на мировых фондовых площадках в понедельник были в основном умеренно позитивны, в то время как нефтяные котировки консолидировались у важных сопротивлений. На этом фоне на рынке РФ наблюдался рост ряда акций без однозначных фундаментальных сигналов, а также фиксация прибыли по таким защитным бумагам, как «Полюс» и Polymetal. По ходу недели инвесторы продолжат наблюдать за вирусной угрозой и будут оценивать макроэкономические и корпоративные данные», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она констатирует, что «индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии пребывали в плюсе, но не решались на штурм краткосрочных сопротивлений в 3 130 и 1 560 пунктов. Индикаторы остаются в «боковике» с сохранением среднесрочного восходящего тренда, который сдерживает инвесторов от значительных продаж». «Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 070—3 130 пунктов», — прогнозирует Кожухова.