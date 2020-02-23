Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) предложил частным клиентам еще один способ сбережения денег. В продуктовой линейке банка появился накопительный счет. Новый инструмент позволит хранить и приумножать свои сбережения как на привычном вкладе, но на более гибких условиях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Размещая деньги на накопительном счете, клиент может легко ими распоряжаться: пополнять свой счет или снимать сбережения в любое время, не теряя доход. Неоспоримое преимущество еще и в том, что счетом можно пользоваться бессрочно», — говорится в релизе.

Минимальная сумма открытия счета — 10 рублей, годовая ставка составляет до 6%. Проценты выплачиваются каждый месяц и прибавляются к сумме, которая уже находится на счете.

«Накопительный счет будет интересен всем категориям клиентов: как вкладчикам, так и инвесторам, которые привыкли диверсифицировать свои сбережения», — прокомментировала руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

Открыть накопительный счет можно в офисе, интернет-банке или мобильном приложении. Новым клиентам УБРиР при оформлении этого сберегательного продукта бесплатно выдается дебетовая карта. Отметим, что средства на накопительном счете, так же как и на вкладах, застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн рублей.