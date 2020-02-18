Ответственность за утечки персональных данных клиентов нужно ужесточить вплоть до уголовной, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин журналистам на XII Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

ЦБ планирует направить в Минсвязь и Роскомнадзор свои предложения по ужесточению ответственности за утечки персональных данных россиян.

«Закон требует серьезных изменений в части ответственности за использование персональных данных, это огромная проблема. И, к сожалению, даже кредитные организации, и то допускают такие утечки», — отметил Скобелкин.

«Человеческий фактор — это отговорки. Должны быть в банках созданы системы, которые позволяют контролировать все это дело», — уверен представитель регулятора. «Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что ты снял копию с моего паспорта, и если выяснится, что утечка произошла от тебя, то это уголовная ответственность», — отметил Скобелкин.

Он добавил, что штрафы для организаций следует увеличить, а для должностных лиц необходима «жесточайшая административная и уголовная ответственность».

