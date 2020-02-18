Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Альфа-Банка к компаниям, связанным с бенефициаром банка «Югра» Алексеем Хотиным, о взыскании около 314 млн долларов.

Ответчики по иску — основной заемщик, компания «Оптиматехностимул», владеющая ТРЦ «Черемушки», и десять поручителей, также структур Хотина, включая ЗАО «Экстракт-Фили», которому принадлежит ТРЦ «Филион». Исковые требования основаны на нескольких кредитных договорах.

Полностью условия мирового соглашения на заседании во вторник не оглашались. Истец уточнил сумму иска. Если изначально банк требовал около 310 млн долларов, в том числе 308 млн долларов основного долга, то сейчас, после частичного погашения, сумма основного долга составляет 296 млн долларов, неустойка — около 18 млн. Стороны договорились о переводе долга в евро. Денежные средства ответчики будут перечислять на корреспондентский счет Альфа-Банка, открытый в Нью-Йорке.

В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу.

Альфа-Банк в мае 2019 года подал три крупных иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 млн долларов. По одному из них решение о взыскании в пользу банка около 272 млн вступило в законную силу, но в кассационной инстанции стороны также заключили мировое соглашение, текст которого пока не опубликован.

В пресс-службе Альфа-Банка в январе сообщали, что кредитная организация заключила мировые соглашения с компаниями, связанными с Хотиным, об урегулировании задолженности на 590 млн долларов. Отмечалось, что стороны достигли договоренностей по всем инициированным судебным процессам и намерены утвердить соглашения в судах.