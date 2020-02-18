Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей россиянина Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве. Такое решение принято в понедельник вечером по итогам заседания французского суда в связи с апелляцией защиты Винника.



По утверждению судей, такая мера необходима для того, чтобы «сохранить вещественные доказательства и предотвратить сговор между обвиняемым и его сообщниками».

Защита Винника подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда оставить его под стражей.

«Мы считаем, что это заранее согласованное решение, принятое по окончании заседания. Это, к сожалению, история дела Александра Винника, которая складывается из серии предопределенных решений. Мы не можем считать этот трибунал независимым и беспристрастным», — рассказала адвокат Зоя Константопулу, подчеркнув, что заседание, по ее мнению, проводилось лишь ради видимости проведения заседания.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отвергает.