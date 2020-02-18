Апелляционный суд Гааги отменил вынесенное ранее решение окружного суда и заявил о наличии у РФ обязательств по выплате бывшим акционерам «ЮКОСа» более чем 50 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные во вторник на сайте инстанции.

«В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам «ЮКОСа», — говорится в сообщении. — РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу».

В суде добавили, что у РФ сохраняется возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.

Как отмечается в вердикте, отмена арбитражного решения может быть осуществлена только по ограниченному числу оснований. Одним из таких оснований является отсутствие компетенции у арбитража. Именно к такому решению пришел окружной суд Гааги 20 апреля 2016 года. По мнению судей, договор к Энергетической хартии, на который ссылались бывшие акционеры «ЮКОСа», не давал основания для создания арбитража. Однако апелляционный суд не согласился с решением окружного суда.

​Суд Гааги отменил решение о выплате 50 млрд долларов акционерам «ЮКОСа» Суд Гааги признал, что гаагский арбитраж, обязавший Россию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам «ЮКОСа», не имел надлежащей для этого компетенции, передает агентство Bloomberg.



По мнению апелляционного суда, международный арбитраж обладает необходимой юрисдикцией, основанной на этом договоре. «Когда Российская Федерация подписала договор, она взяла на себя обязательства по выполнению положений, которые не противоречат российскому законодательству, — говорится в вердикте. — По мнению суда, данный случай не вступает в противоречие с российским законодательством. Российская Федерация также выдвинула ряд других аргументов, почему решение международного арбитража должно быть отменено, однако и их суд отклонил». В частности, российская сторона утверждала, что экс-акционеры «ЮКОСа» не являлись добросовестными инвесторами и контроль над активами компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после десяти лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около 50 млрд долларов связанным с бывшими акционерами «ЮКОСа» компаниям — Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении «ЮКОСа» нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона отмечала, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате 50 млрд долларов.



Экс-акционеры «ЮКОСа» летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате им 50 млрд долларов.

Основной бенефициар Group Menatep Limited (связана с вышеназванными истцами по делу. — Прим. Банки.ру) Леонид Невзлин заявил во вторник, что по решению апелляционного суда Гааги Россия должна бывшим акционерам «ЮКОСа» вплоть до 55 млрд долларов с учетом процентов, пишет в свою очередь РБК . «50 миллиардов или 55 миллиардов долларов (с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — сказал Невзлин.

Гендиректор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России, подтвердил РБК, что все проценты, начисленные на сумму компенсации с 2014 года, сейчас в силе. «Получается, что так», — ответил он на вопрос о процентах.

Как напоминает РБК, арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам «ЮКОСа» суммарной компенсации на 50,086 млрд долларов, на сумму должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015-го. Согласно расчетам РБК, с 2015 года по 18 февраля 2020-го суммарный штрафной процент превысил 4,6 млрд долларов. Таким образом, общая сумма с учетом компенсации приближается к 55 млрд долларов.



Между тем в интервью BFM.Ru Андрей Кондаков заявил, что оценка компенсации по делу «ЮКОСа» в 50 млрд долларов ошибочна. «Эта оценка основана на глубоко ошибочной методологии, разработанной самим арбитражом, эту методологию не представили на комментарий сторонам процесса, она была удивительна как для нас, так и для наших оппонентов. И в этой методологии заложен двойной счет, там ошибка на 20 миллиардов долларов, и ошибочность этой методологии стала одним из оснований в нашем ходатайстве об отмене арбитражных решений. На уровне окружного суда эта методология не рассматривалась, потому что мы выиграли уже по первому аргументу, а это был наш четвертый аргумент. Здесь непонятно, насколько внимательно суд отнесся к аргументу о неправильной методологии оценки убытков. Разберемся — посмотрим. Но цифры взяты с потолка, рассчитаны на основе некорректной методологии, о чем у нас есть экспертное заключение всемирно признанных авторитетных аудиторских фирм», — сказал Кондаков.