Президент России Владимир Путин подписал закон из правительственного пакета законов о поддержке санируемых банков. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, исключает из Кодекса об административных правонарушениях ответственность за работу санируемого банка со счетами стратегических предприятий, передает ТАСС.

Сейчас законодательство устанавливает порядок прямого участия Банка России в санации банков за счет Фонда консолидации банковского сектора, предполагающий приобретение им не менее 75% обыкновенных акций (долей) санируемого банка, что минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих обязательств. В то же время до завершения санации банки в течение определенного периода могут не соответствовать требованиям отдельных нормативных правовых актов РФ для открытия в них счетов и депозитов отдельными видами юридических лиц, выдачи гарантий и поручительств.

Исключение банков из числа кредитных организаций, имеющих право обслуживать стратегические предприятия и хозяйственные общества, может привести к снижению ликвидности и ухудшению финансового состояния банков, осложнению реализации мероприятий по предупреждению их банкротства, что не соответствует целям введения нового механизма санации.

В связи с этим закон предусматривает возможность не прекращать право санируемых банков предоставлять такие банковские услуги, как обслуживание стратегических предприятий и организаций, спецсчетов, на которых осуществляется формирование фондов капремонта, выдача поручительств по обеспечению таможенных платежей.



Поправками к КоАП предусматривается освобождение санируемых банков от административной ответственности в случае, если они не соответствуют установленным для проведения соответствующих банковских операций требованиям. Банки, санируемые Центральным банком, являются достаточно надежными для того, чтобы разрешать им проводить соответствующие операции, отмечал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.