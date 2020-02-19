В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка: с 2014 по 2019 год в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%, до 107,3 тыс. рублей, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного федеральным порталом «Мир квартир». Речь идет о жилье во всех сегментах, за исключением элитного, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми. Тенденцию подтвердили в «Авито Недвижимость». За январь 2020 года стоимость 1 кв. м в крупных городах увеличилась в среднем на 0,3%.

По словам экспертов, рост стоимости был закономерным: после кризиса 2014—2015 годов увеличивался спрос на недвижимость по мере снижения ипотечных ставок. Самый заметный скачок цен на первичное жилье произошел в 2019 году, когда стоимость 1 кв. м выросла на 10%. Это произошло из-за перехода отрасли на проектное финансирование, то есть эскроу-счета, пояснили эксперты. Также подорожанию недвижимости способствовали рост себестоимости строительства, в том числе из-за инфляции, увеличение НДС до 20% и долгосрочное ослабление рубля.

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25% Повышение могут спровоцировать ставки по кредитам для застройщиков и жесткие требования к их капиталу.

За шесть лет сократилась и средняя площадь жилья популярных форматов. Например, в Москве однокомнатные квартиры в среднем уменьшились с 42,3 до 40,6 кв. м, двухкомнатные — с 63,5 до 62,1 кв. м. С учетом уменьшения площади квартир при росте их суммарной стоимости новостройки стали еще дороже, отметили эксперты. В расчете на 1 кв. м однокомнатные квартиры в столице подорожали на 30,5% (примерно с 141 тыс. до 184 тыс. рублей), двухкомнатные — на 31% (с 134 тыс. до 175 тыс. рублей), а трехкомнатные — на 33% (с 130 тыс. до 173 тыс. рублей). На московском рынке в 2019 году наблюдался дисбаланс спроса и предложения. Высокий спрос на жилье отмечался весной, перед переходом отрасли на эскроу-счета, и в конце года, после ощутимого снижения ипотечных ставок, пояснили участники рынка.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы цены на жилье продолжат расти. Этому будет способствовать переход отрасли на проектное финансирование. Все больше девелоперов станут использовать кредитные средства для строительства, но есть предел финансовых возможностей клиентов, по достижении которого рынок не сможет дальше развиваться, а спрос резко сократится, предупредили эксперты.