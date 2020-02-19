В последние дни стало известно о ряде планируемых и уже завершенных сделок по покупке небольших банков, пишет «Коммерсант» .

Как пишет издание, Генбанк, санируемый в настоящее время АКБ «Россия», продал дочерний Почтобанк акционерам ФорБанка. Как пояснил один из акционеров Станислав Баранов, Почтобанк был приобретен для расширения бизнеса. По его словам, ранее собственники ФорБанка приобрели Народный земельно-промышленный банк (г. Бийск), который в дальнейшем был присоединен. Почтобанк также будет присоединен к ФорБанку, это инвестиция, расширяющая географию присутствия банка, уточнил Баранов. По словам источников издания, сумма сделки составила около 0,8 капитала (более 300 млн рублей).

Как сообщалось ранее, Московский Кредитный Банк ведет переговоры о покупке двух банков ГК «Регион» — банка «Веста» и Руснарбанка.

ГК «Регион» может продать два банка Московскому Кредитному Банку Речь идет о потенциальной возможности и синергетическом эффекте от перехода двух банков, входящих в группу компаний «Регион», в банковский бизнес МКБ.

Также стало известно, что ингушский предприниматель Ахмет Паланкоев вышел из капитала банка «Акрополь», продав свою долю экс-главе банка «Связной» и Бинбанка, а в данный момент президенту ГК «Связной» Евгению Давыдовичу. По словам собеседников издания, планов возобновлять розничный банковский бизнес на базе «Акрополя» на данный момент у группы нет. По информации издания, сумма сделки составила 1 капитал, на начало года капитал составлял около 1,1 млрд рублей.

По мнению экспертов, рост числа M&A-сделок на банковском рынке — продолжение наметившейся в прошлом году тенденции, которая будет усиливаться. Все приобретаемые банки не являются ключевыми игроками в отрасли, они могут представлять интерес для слияния с более крупными игроками, считают аналитики. По их словам, в течение 2020 года порядка 10—12 банков могут быть проданы, а сделки будут проходить на уровне 0,7—0,8 капитала. Ключевая проблема, которая сдерживает процесс консолидации, — то, что качество покупателей сейчас довольно низкое. Практика показывает, что в ряде случаев у банков после продажи в течение трех — семи месяцев следовал отзыв лицензии, указывают эксперты.