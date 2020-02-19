Банк России приказом от 18 февраля отозвал лицензии на осуществление добровольного страхования жизни у компании «ВТБ Страхование жизни», говорится в материалах на сайте регулятора.

В частности, компания «ВТБ Страхование жизни» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3995) лишилась лицензий на осуществление добровольного страхования жизни и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, уточняет Центробанк.



Данное решение принято «в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», отмечает ЦБ.



Решение вступило в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России.

