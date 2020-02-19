В 2019 году по результатам проверок, проведенных Центробанком в кредитных организациях и НФО, было выявлено порядка 1 100 нарушений информационной безопасности, что в пять раз превысило показатели предыдущего года. Об этом сообщил начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий FinCERT Банка России Александр Дудка на XII Уральском форуме.



За 2019 год ЦБ провел проверку информационной безопасности 146 кредитных организаций и 25 НФО. Из них 99 организаций было проверено в Москве и Московской области, 72 — в регионах.

«Что касается некредитных финансовых организаций, то здесь еще методология достаточно молодая, она развивается, поэтому их пока 25, но мы ожидаем, что, наверное, в этом году, в следующем количество прошедших аудит некредитных финансовых организаций существенно возрастет. Наверное, когда-нибудь все это сравняется по двум направлениям», — отметил Александр Дудка.

«В 2019 году выявлено различных нарушений и, скажем так, изъянов информационной безопасности более 1 100 штук. По предыдущему году эта цифра была скромнее. Если не ошибаюсь, около 200. То есть рост почти в пять раз», — сообщил представитель ЦБ.

При этом он подчеркнул, что рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверенных организаций. Основными проблемами представитель ЦБ назвал неосведомленность и низкую ответственность персонала, недостаточное внимание со стороны служб внутреннего аудита и зачастую формальное отношение собственников и руководителей финансовых организаций к информационной безопасности.

По итогам проверок ЦБ направил 171 требование об исправлении нарушений. В связи с ними отдел проверок и контроля применения информационных технологий FinCERT вынес на рассмотрение вопрос о назначении 19 штрафов кредитным организациям.