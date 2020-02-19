Компания Evison Holdings (миноритарный акционер банка «Восточный», подконтрольна Baring Vostok) обратилась с жалобой в Центробанк России на действия «Восточного», связанные с отказом предоставлять документы.

По словам представителя компании Evison Олега Койды, банк «Восточный» отказывает своим акционерам в доступе к документации, связанной с хозяйственной деятельностью. Административное рассмотрение еще не состоялось, но до середины марта этот вопрос решится, добавил представитель Evison.

По его словам, документы необходимы, чтобы осуществлять права акционера, которому принадлежат более 40% акций банка. Без информации из документов компания «не видит полную картину деятельности «Восточного».

​Заседание суда по иску банка «Восточный» к Evison и Калви прошло без участия истца Суд предложит 5 февраля предварительное рассмотрение иска банка «Восточный».

Как говорится в комментарии банка, «Восточный» предоставил по запросу акционера все документы, раскрытие которых предусмотрено законодательством.

«Банк России подтвердил обоснованность действий «Восточного» по определению состава предоставляемой информации. Банк, руководствуясь законом, направил запрошенные документы непосредственно акционеру. Однако Банк России, в ответ на претензию фонда, поддержал акционера в части свободы в выборе адреса направления информации, и запрошенная информация была повторно направлена по адресу адвокатов фонда», — отмечается в комментарии.