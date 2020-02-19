Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Вполне возможно, сейчас такого решения нет, что Сбербанк может войти в список этих стратегических предприятий. По ним тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства. Предполагаю, что, вполне возможно, именно такая процедура будет предусмотрена», — сказал он.



Минфин ожидает, что прибыль Сбербанка по итогам 2019 года будет на уровне около 1 трлн рублей, из них 250 млрд рублей пойдут в бюджет РФ в виде дивидендов.

«Пока Сбербанк не подвел итогов (2019 года). По нашим ожиданиям, около триллиона прибыли будет у Сбербанка. Соответственно, 50% от прибыли перечисляется акционерам. Контрольный пакет сейчас у ЦБ, то есть 250 миллиардов рублей (получит бюджет РФ в виде дивидендов Сбербанка. — Прим. ТАСС)», — сказал Колычев.

Стратегические предприятия России — федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.



Минфин и Банк России ранее объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа Кабмину первой части пакета.

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму Пакет Банка России в размере 50% плюс одной акции будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

«В соответствии с законом «О ЦБ», 700 миллиардов рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично — в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу — по депозиту», — сообщали в ЦБ.

Пакет акций Сбербанка будет продан правительству несколькими лотами, а их количество и скорость продажи будут зависеть от наполнения ФНБ.