Николай Василевский назначен заместителем председателя правления Абсолют Банка, говорится в релизе финучреждения.



«Совет директоров Абсолют Банка принял согласованное решение об избрании Николая Василевского в состав правления банка. В должности заместителя председателя правления он будет координировать работу службы управления рисками банка. Ранее его кандидатура прошла согласование в ЦБ РФ», — отмечается в сообщении.



Николай Василевский окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Опыт работы в финансовой сфере — свыше 11 лет. До момента назначения на должность зампредседателя правления Василевский работал в Абсолют Банке управляющим директором по рискам.