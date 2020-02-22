Большинство россиян (78%) хотели бы получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной. Таковы данные совместного опроса НПФ Сбербанка и «Работа.ру».



«При этом лишь 10% респондентов имеют возможность принять участие в корпоративных пенсионных программах (такая опция включена в их соцпакет). 32% россиян, принявших участие в опросе, заявили, что знают о наличии корпоративных пенсионных программ в соцпакетах некоторых российских компаний. 20% из них ответили, что уже формируют свою будущую пенсию совместно с работодателем», — говорится в сообщении.

При этом 36% респондентов ожидают, что сумма таких выплат превысит 30 тыс. рублей в месяц. 20% согласились бы получать 20—30 тыс. рублей, 19% — 15–20 тыс. рублей, 14% — 10–15 тыс. рублей. И лишь 11% были бы удовлетворены корпоративной пенсией в размере менее 10 тыс. рублей.

«Вместе с этим для большинства участников опроса (51%) наличие корпоративной пенсионной программы в соцпакете является лишь приятным бонусом и не влияет на выбор места работы. 27% не считают их наличие важным фактором при выборе работы, для 13% это определяющий фактор при прочих равных, а для 9% — один из определяющих факторов», — говорится в релизе.

Опрос проведен в феврале 2020 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Выборка — 2,5 тыс. респондентов.