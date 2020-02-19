Национальный расчетный депозитарий стал первой российской компанией, которую Forbes включил в свой рейтинг компаний, активно использующих блокчейн, сообщает РИА Новости.

«После нескольких тестовых разработок российский центральный депозитарий ценных бумаг помог создать децентрализованный цифровой депозитарий D3ledger для хранения и обмена криптоактивами и провел тестовые выпуски облигаций на блокчейне», — поясняется на сайте Forbes.

В ноябре 2018 года НРД совместно со Сбербанком и МТС провел первый в России выпуск облигаций на базе блокчейна, в рамках чего состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих бондов МТС объемом 750 млн рублей.

В список Forbes также вошли такие компании, как Amazon, BMW, Facebook, LVMH, Google, NASDAQ и Microsoft.



Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.