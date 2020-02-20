Система антифрода Системы быстрых платежей (СБП) позволила заблокировать порядка 23,3 тыс. операций по подозрению в попытках перебора номеров. Об этом сообщил куратор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Сычев на XII Уральском форуме.

По подозрению в массовом выводе денежных средств через СБП было заблокировано 169 операций. «Нас обвиняли в том, что мы не готовы к тому, что через СБП будут выводить денежные средства и начнет работать реальный фрод <...> Если вы посмотрите, каков процент фродовых операций доходит до самого НСПК и им блокируется, то вы поймете, что на общем масштабе это практически ничего. То есть мы можем честно говорить, что уровень фрода в СБП практически близок к нулю», — отметил Сычев.

«Однако это точно не говорит о том, что мы должны здесь успокоиться и почивать на лаврах», — добавил куратор ФинЦЕРТа. По его словам, у ЦБ есть серьезные планы по развитию антифрода. Одна из проблем заключается в том, что банк отправителя не знает, кто получает средства на другом конце, и не может правильно выставить риск-балл. По словам Сычева, в ближайшее время этот сервис будет запущен.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей. В письме говорилось о возможности получения данных о клиентах банков третьими лицами. Зная идентификатор клиента в СБП, то есть номер его мобильного телефона, можно получить дополнительную информацию о человеке, например имя, отчество и первую букву фамилии, а также названия банков, где у него открыты счета.