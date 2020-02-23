Самая активная часть трудоспособного населения России — миллениалы. Они мечтают о путешествиях и предпочитают тратить деньги на новые впечатления вместо вещей. Но при этом ощущают свою неустроенность и надеются на больший заработок. В компании «Юнитраст Кэпитал» (профессиональный участник торгов по банкротству) анализирует их финансовое поведение и рассказывает, как им легче получить достойный пассивный доход.

К поколению Y, или так называемым миллениалам, относятся люди, рожденные с 1981 по 1996 годы (по определению Pew Research Center). Сейчас «игрекам» от 23 до 39 лет, и они постепенно наращивают свое влияние на рынки разных стран, что особенно заметно в США, Китае, Японии и Германии. К 2021 году на миллениалов придется 50% рабочей силы во всем мире, по данным PwC. В России, судя по статистике Росстата от 30 августа 2019 года, они уже составляют примерно четверть всего населения.

«Большинство миллениалов повзрослели в период мирового экономического кризиса. Так что их доверие к фондовому рынку и банковской системе сильно подорвано. Опасаясь новых обвалов и банкротств финансовых организаций, они не спешат использовать традиционные варианты инвестиций», — отмечает генеральный директор «Юнитраст Кэпитал» Евгений Ковалевич.

Кроме того, поколение Y в основном равнодушно к статусным вещам. «Например, вместо собственного дорогого автомобиля многие из них выбирают каршеринг. О чем это говорит? Им важнее удобство, чем сам факт обладания той или иной вещью. Так что, к примеру, инвестиции в драгметаллы, по крайней мере через покупку монет или слитков, тоже мало у кого из миллениалов могут найти отклик», — говорит Ковалевич.

Еще одна важная черта поколения Y — привычка пользоваться Интернетом и удобными онлайн-сервисами.

«Многим миллениалам близка идея цифровых активов. Тем более что криптовалюты не зависят от централизованных финансовых учреждений, а значит, не подвержены манипуляциям. Такие инвестиции могут принести высокий доход. Однако криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью», — говорит Евгений Ковалевич.

Также поклонники технологичных решений могут обратить внимание на аукционы по банкротству, которые проводятся на электронных торговых площадках. Это может принести до 30% годовых в рублях и освободить время для новых впечатлений, заключают в компании.