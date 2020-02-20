Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел новый вклад и снизил ставки по вкладам в рублях.

Новый депозит «Правильная стратегия» открывается на 182 и 367 дней под 4,8% и 5,2% годовых соответственно. Минимальная сумма — 150 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

По всем вкладам в рублях процентные ставки понижены на 0,2 процентного пункта. Так, доходность депозита «Копилка!» (от 50 тыс. рублей на 500 дней) составит 5,1—5,4%, а «Сохрани» (от 5 тыс. рублей на 92, 182, 367, 731 и 1 098 дней) — 4,6—5,4% годовых.

По вкладу «Праздничный бонус» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) проценты начисляются по периодам. За полный срок размещения депозита средняя годовая процентная ставка составит 5,06%.

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются в конце срока.

Вклад «Накопи» (от 5 тыс. рублей на 182, 367, 731 и 1 098 дней) привлекается под 4—5,1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Управляй» (от 1 тыс. рублей на 182 и 367 дней) оформляется под 3,5—4,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады, кроме депозита «Сохрани», можно пополнять.