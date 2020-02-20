Средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — с 5 688 до 5 529 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в январе снизилась на 2,13%, с 5 574 до 5 455 рублей. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 3,7% — с 65 580 до 67 990 рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



Одновременно со снижением средней премии выросло количество заключенных по ОСАГО договоров — рост составил 2,8%, с 2,43 млн до 2,49 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же период незначительно сократилась — с 13,803 млрд до 13,790 млрд рублей.

Количество заявленных убытков снизилось на 13,8% — с 211,4 тыс. до 182,3 тыс. штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 2,8% — с 11,05 млрд до 11,36 млрд рублей.

«Весь 2019 год от различных экспертов звучали прогнозы, что процесс снижения средней премии по ОСАГО вот-вот сойдет на нет. Однако мы видим, что и в 2020 году тренд, заданный реформой по индивидуализации тарифов, начатой Банком России, сохраняет свою направленность. Безусловно, то обстоятельство, что средняя цена обязательной «автогражданки» продолжает снижаться, вызвано ожиданиями страховщиков скорого рассмотрения Госдумой поправок к закону об ОСАГО, индивидуализирующим тариф», — сказал Игорь Юргенс.

Он также отметил, что ситуация с убыточностью на рынке ОСАГО продолжает оставаться напряженной. Даже такой ненадежный и не целиком отражающий реальную убыточность показатель, как отношение выплат к премиям, составил в январе 2020 года 82%, тогда как закон отводит на выплаты 77% страховой премии. «Чтобы эта ситуация не стала действительно критической, необходимо как можно более оперативное принятие поправок, индивидуализирующих тариф по обязательной «автогражданке». Они дадут страховым компаниям большую степень свободы в назначении тарифа и позволят выровнять ситуацию с убыточностью», — сказал Игорь Юргенс.