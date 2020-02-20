Заубер Банк снова снизил ставки по вкладам.

Теперь «Заубер-Оптимальный» (на шесть месяцев) можно открыть под 4,8% годовых (до этого — под 5,3%).

Доходность депозита «Заубер — 400 дней» составляет 4,59% годовых (с первого по 365-й день — 4,5%, с 366-го по 400-й день — 5,5%). Прежняя ставка — 5,43%.

«Заубер-Особый» (на шесть месяцев) привлекается под 5% годовых (до этого — под 5,5%).

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.