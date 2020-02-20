Рост финансовых показателей «Роснефти» позволит увеличить размер выплат акционерам по итогам 2019 года. Результаты по чистой прибыли позволяют рассчитывать акционерам компании на высокие дивиденды, полагает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. По ее расчетам, суммарно по итогам 2019 года компания может выплатить дивиденды в размере 33,4 рубля на акцию, что соответствует 7,4% доходности.



«Дивиденды таким образом на 29% выше, чем в 2018 году и являются рекордными за всю историю «Роснефти», — указывает аналитик.

На днях нефтяная компания сообщила о росте чистой прибыли за 2019 год на 29% до 708 млрд рублей, EBITDA увеличилась до 2,1 трлн рублей на 1,2% к уровню 2018 года, что связано с ростом объемов реализации нефти, преимущественно в восточном направлении (плюс 34,6%), а также эффективным контролем над затратами. Финансовые результаты оказались выше прогнозов рынка.

Представители компании заявили, что не видят сокращения поставок в Китай в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. В четверг, 20 февраля котировки «Роснефти» выросли на 2,2%, к 13:00 мск акции компании торговались около 476 рублей.