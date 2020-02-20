Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу, уменьшился в 2019 году в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим годом, а поступивших физлицам в РФ из-за рубежа — увеличился, свидетельствуют данные ЦБ. Сводка «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2019 году» , опубликована накануне на сайте регулятора.

В 2019 году из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 7,537 млрд долларов в эквиваленте, в том числе в страны СНГ — 6,096 млрд, в страны дальнего зарубежья — 1,441 млрд.

В 2018-м общий объем таких переводов составлял 9,484 млрд долларов (7,463 млрд долларов в эквиваленте было отправлено в государства СНГ, 2,021 млрд — в дальнее зарубежье).

В Россию физлицам поступило из-за границы в прошлом году 3,329 млрд долларов: 1,497 млрд из СНГ и 1,832 млрд из дальнего зарубежья.

Годом ранее общая цифра составляла 2,653 млрд долларов и распределение между направлениями было другим: из СНГ пришло больше денег (1,67 млрд долларов), чем из дальних стран (983 млн). Таким образом, рост общего объема переводов из-за границы в 2019 году произошел за счет дальнего зарубежья, в то время как объем переводов в Россию из СНГ уменьшился.

Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в 2019 году 4,208 млрд долларов против 6,83 млрд в 2018-м.



Как следует из материалов Центробанка, статистика 2019 года учитывает переводы через платежные системы Blizko, Contact, Western Union, «Золотая корона», UNIStream, а также через Почту России. В 2018-м учитывались еще переводы через систему «Лидер» (в период с января по март). Напомним, что система денежных переводов «Лидер» в середине апреля 2018-го была исключена из реестра ЦБ в связи с отзывом лицензии у ее оператора — НКО «Лидер».