Россельхозбанк открыл в Краснодаре новый дополнительный офис, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: Кубанская наб., д. 33.



«Во вновь открытом офисе предоставляется полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, которые соответствуют высоким стандартам банковского сервиса. В отделении оборудована специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции в формате 24/7», — говорится в релизе.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:30 без перерыва, в субботу с 9:00 до 15:00.



В ближайшее время в городе планируется открытие еще одной точки, обещают в банке.