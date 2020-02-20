Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Cisco Systems, ожидая роста их стоимости более чем на 18%.

«Акции Cisco Systems за прошлый год значительно отставали по доходности от американского рынка в целом, что представляется нам фундаментально неоправданным. Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции в рыночных сегментах по всем ключевым направлениям деятельности в глобальном масштабе. В текущем году бумага в полной мере отыграет свое прошлогоднее отставание от рынка и покажет доходность выше рыночной», — отмечается в обзоре инвесткомпании.

Cisco Systems — один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования. По итогам II фискального квартала выручка компании снизилась на 3,5% г/г до 12,01 млрд долларов, операционная прибыль увеличилась на 1% — до 4 млрд долларов. В III фискальном квартале компания ожидает снижения выручки на 1,5—3,5%, а чистую прибыль на акцию прогнозирует в диапазоне 79—81 цента.

«Долгосрочная тенденция роста выручки и прибыли Cisco пока не внушает опасений, при этом мы ожидаем во второй половине 2020 года и в 2021 году некоторого ускорения темпов роста этих показателей», — прогнозируют аналитики. По их оценкам, по основным мультипликаторам также имеет место недооцененность акций компании по отношению к сектору поставщиков коммуникационного оборудования.